Verbraucher und Verbraucherinnen bekommen von diesem Freitag (12. September) an mehr Rechte an den Daten, die ihre vernetzten Geräte sammeln. Dann gilt etwa für Smart-TVs, moderne Küchengeräte, aber auch Autos und manche industrielle Maschinen das EU-Datengesetz («EU-Data-Act»). Hersteller müssen demnach für alte und neue Geräte offenlegen, welche Informationen erhoben werden - und wie Nutzerinnen und Nutzer darauf zugreifen können.