Alle Regionen hätten einen besseren Saisonstart hingelegt als im Vorjahr, so der SBS. Das grösste Wachstum habe es in den Waadtländer und Freiburger Alpen, der Ostschweiz und der Zentralschweiz gegeben. Das Waadtländer Skigebiet Villars-Gryon-Diablerets verzeichnete über die Feiertage im Schnitt mehr als 114'000 Schneesportlerinnen und Schneesportler täglich, wie die Bergbahnen ebenfalls am Freitag mitteilten.