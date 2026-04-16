In der Demokratischen Partei in den USA wächst der Widerstand gegen Waffenverkäufe an Israel. Zwar scheiterte im US-Senat ein Vorstoss, die Lieferungen an den langjährigen Verbündeten zu stoppen. Bei einer Abstimmung am Mittwoch (Ortszeit) unterstützten jedoch deutlich mehr Demokraten als bislang entsprechende Initiativen - ein Zeichen wachsender Unzufriedenheit mit der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, die Krieg an mehreren Fronten im Nahen Osten führt. Die Resolutionen scheiterten, weil die Republikaner sie geschlossen ablehnten.