Geringere Erhöhungen in Lyss und Jegenstorf

Ebenfalls am Donnerstag gaben die Energie Seeland AG (esag) mit Sitz in Lyss und die Genossenschaft Elektra in Jegenstorf die Strompreise des neuen Jahrs bekannt. Im esag-Gebiet erhöht sich der Preis für eine Standard-Vierzimmerwohnung gemäss genanntem Profil im kommenden Jahr um 0,58 Rappen pro Kilowattstunde oder 1,4 Prozent.