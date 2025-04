Ein etwas anderes System mit einem Warenaustausch wählte ein in Kamerun geborener Deutscher, der mit dem eingesammelten Geld bei einem hiesigen Weinhändler grössere Mengen Wein und Champagner bestellt hat. Nach dem Verkauf dieser Waren in Kamerun gingen dort die Gelder an Verwandte der Einzahler aus Deutschland. Der Mann wurde ebenfalls im März zu 90 Tagessätzen Geldstrafe verurteilt. Mitglied in einer kriminellen Vereinigung war er nach Auffassung der Justiz nicht./ceb/DP/zb