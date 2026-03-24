Israelische Medien berichteten vom direkten Einschlag einer iranischen Rakete an einem Ort in der Küstenstadt. Das Geschoss mit einem mehrere hundert Kilogramm schweren Sprengkopf sei zwischen Wohnhäusern gelandet, berichtete der Kan-Sender unter Berufung auf das Militär. Von der starken Wucht der Explosion seien Häuser und Fahrzeuge in der Umgebung schwer beschädigt worden. Ein Armeesprecher sagte auf Anfrage, man prüfe den Bericht über einen direkten Einschlag.