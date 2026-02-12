Die Beschaffung der neuen F-35-Kampfjets, der Kauf der Luftverteidigungssysteme Patriot und der Ersatz des veralteten Luftraumüberwachungssystems Florako sind gemäss dem aktuellen Quartalsreporting des Bundes neu auf Rot gestellt. Das bedeutet laut dem VBS, dass sie nicht auf Kurs sind - und dass die zuständige Verwaltungseinheit nicht über die Kompetenz sowie die Mittel verfügt, um das Projekt in absehbarer Frist wieder auf Kurs zu bringen.