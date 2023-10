Mit einem Trillerpfeifenkonzert und Trommeln sind am Samstagmittag mehrere hundert Elektriker und Gebäudetechniker durch die Zürcher Innenstadt gezogen. Sie forderten bessere Arbeitsbedingungen, um den Fachkräftemangel in dieser Branche zu entschärfen. Nur so könnten die Klimaziele erreicht werden.

07.10.2023 22:28