Auch in der Westschweiz recht ruhig

Auch in der Westschweiz verlief der Feiertag ohne grössere Zwischenfälle. Die Genfer Kantonspolizei erhielt zahlreiche Anrufe wegen Knallkörpern und verzeichnete rund fünfzig Einsätze. Schwere Vorfälle oder Verletzte gab es dabei nicht. Im Kanton Freiburg hielt sich die Bevölkerung ebenfalls gut an das Feuerverbot. Eine Gruppe, die in Gumefens ein Feuer im Wald entfachte, wurde jedoch bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Zudem gingen rund zwanzig Anrufe wegen Knallkörpern ein. Auch im Wallis kam es zu keinen nennenswerten Ereignissen.