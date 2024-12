Derzeit werden Liquids, die man für E-Zigaretten braucht, in den EU-Staaten unterschiedlich besteuert - in Deutschland vergleichsweise hoch, in anderen EU-Staaten niedriger, und in manchen Staaten ist nur die Mehrwertsteuer fällig. Diese Zersplitterung des Binnenmarkts in diesem Marktsegment ist nicht nur den Mitgliedstaaten, sondern auch Herstellern ein Dorn im Auge.