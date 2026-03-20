Versorgungslage in Echtzeit

Mittelfristig will der Bundesrat Massnahmen treffen, um die Versorgungslage genau und laufend zu erfassen. Der Bund, aber auch Ärzte und Ärztinnen, Apotheken und Spitäler sollen später in Echtzeit sehen können, welche Arzneimittel verfügbar sind und welche nicht und welche Alternativen es bei Engpässen gäbe.