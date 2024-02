Einen ersten Blick gibt Netflix auch auf den Film «Beverly Hills Cop: Axel F», in dem Eddie Murphy nach 30 Jahren wieder in eine seiner bekanntesten Rollen schlüpft. Cameron Diaz spielt für Netflix nach rund zehn Jahren Schauspiel-Pause eine Ex-Agentin in der Komödie «Back In Action», die ebenfalls in diesem Jahr kommt. Von Comedian Jerry Seinfeld kommt im Mai der Film «Unfrosted» über die Entstehungsgeschichte des Frühstückssnacks Pop-Tart ins Programm.