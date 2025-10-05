Auch im Tessin gibt es Bestrebungen, dass junge Menschen ein günstigeres Abonnement bekommen sollen. Anfang Monat übergab die Associazione traffico e ambiente (ATA) der Staatskanzlei über 5600 Unterschriften. Ziel der Petition ist es, ein Jahresabonnement «Arcobaleno» für junge Menschen (6-24 Jahre) zum Preis von 600 Franken pro Jahr vorzuschlagen, das in allen Zonen der Tarifgemeinschaft Arcobaleno gültig ist. Jugendliche bezahlen heute 1280 Franken für ein Jahresabonnement in allen Zonen.