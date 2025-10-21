An dem Regierungskomplex und in der Provinz Abjan gab es in vergangenen Jahren mehrmals militärische Konfrontationen und Anschläge, darunter etwa durch Sprengsätze am Strassenrand. Vergangenes Jahr wurden bei einem Autobomben-Anschlag mehr als ein Dutzend STC-Truppen getötet. Der Regierung zufolge koordinieren die Huthi, die seit etwa zehn Jahren den Nordjemen beherrschen, solche Anschläge im Süden mit Al-Kaida./jot/DP/stw