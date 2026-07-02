Bei einer Explosion im Zentrum der syrischen Hauptstadt Damaskus sind nach staatlichen Angaben mindestens fünf Menschen getötet worden. 16 weitere seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Nach Angaben des Innenministeriums explodierte ein improvisierter Sprengsatz in einem Café nahe dem Justizpalast. Das Gebiet sei weiträumig abgesperrt worden. Zunächst war unklar, wer den Sprengsatz gelegt hatte.