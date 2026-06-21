Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif verurteilte den Angriff und bekräftigte das Engagement seiner Regierung im Kampf gegen den Terrorismus.
Der Distrikt Bannu verzeichnete in den vergangenen Monaten einen Anstieg terroristischer Anschläge. Die Provinz Khyber Pakhtunkhwa liegt an der Grenze zu Afghanistan. In dem Gebiet kommt es immer wieder zu Anschlägen durch die pakistanischen Taliban (TTP). Auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ist dort aktiv. 2025 wurden dort 3.811 der insgesamt 5.397 Terroranschläge in Pakistan registriert, darunter 16 der 27 Selbstmordanschläge./qzr/DP/zb
(AWP)