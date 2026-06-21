Bei einer schweren Explosion nahe der afghanischen Grenze sind in Pakistan laut Behördenangaben mindestens sieben Menschen getötet worden. Drei weitere seien bei dem Angriff mit einer selbstgebauten Bombe auf ein Privatfahrzeug schwer verletzt worden, teilte die örtliche Polizei mit. Die Explosion habe sich am frühen Morgen im Distrikt Bannu in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa ereignet. Bislang bekannte sich keine Gruppe zu dem Anschlag. Die Ermittlungen dauern an.