Das Gesundheitsministerium in Beirut bestätigte, dass zwei Menschen getötet wurden. Demnach wurde eine weitere Person verletzt. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hiess es, die Bulldozer hätten Trümmer beiseite geräumt, um die Leichen zweier zuvor getöteter Kämpfer zu bergen.
Die israelische Armee bestätigte den Angriff. Das Militär sprach von einer «unmittelbaren Bedrohung» in der Gegend. Es seien «bewaffnete Terroristen» angegriffen worden.
Die Armee teilte weiter mit, dass bei einem zweiten Zwischenfall Hisbollah-Kämpfer in Zivil versucht hätten, mit einem Bulldozer und einem Motorrad in die von Israel festgelegte «Sicherheitszone» einzudringen. Soldaten hätten eine unmittelbare Gefahr festgestellt. Nach Warnschüssen hätten sie dann das Feuer eröffnet. Es sei unklar, ob es Todesopfer gegeben habe.
Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.
Die Hisbollah verurteilte die Attacke als «hinterhältigen Angriff» und als «offene Verletzung» der Waffenruhe. Bei den Getöteten soll es sich demnach um Zivilisten handeln. Einer davon sei ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung gewesen, teilte die Hisbollah mit.
Das israelische Militär ist weiterhin im Libanon vertreten. Nach jüngsten Angaben des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sollen die israelischen Streitkräfte trotz Waffenruhe weiter im Nachbarland operieren./arj/DP/nas
(AWP)