Später fragte er dann noch in die Runde der anwesenden Reporterinnen und Reporter, ob diese eine «Frage für Präsident Putin» hätten, und zeigte dabei auf den neben ihm sitzenden Selenskyj. Als daraufhin Aufruhr im Raum entstand, behauptete er, wirklich wissen zu wollen, ob es eine Frage an Putin gebe. «Denn ich werde ihm diese Frage stellen», sagte er.