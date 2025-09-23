Die fünf Spitäler haben sich das Ziel gesetzt, ihre medizinische Attraktivität zu steigern und die standortübergreifende Zusammenarbeit und Ausbildung zu fördern. Zudem soll die Allianz Synergien bei Laboren und Logistik schaffen. Dies werde zu Einsparungen führen, ohne die Autonomie der einzelnen Einrichtungen zu beeinträchtigen, schreiben die Spitäler weiter.