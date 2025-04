Eine Mehrheit von 60 Prozent gab an, dass künftig europäische Rüstungsanbieter gegenüber amerikanischen Anbietern bevorzugt werden sollten. Dies geht aus der am Sonntag veröffentlichten Onlinebefragung des Umfrageforschungsinstituts Leewas hervor. Sie wurde vor dem Zollentscheid von US-Präsident Donald Trump am 2. April durchgeführt.