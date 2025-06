Auch Symptome von Depressionen, Angststörungen oder ADHS seien häufig, wie eine Befragung von Workmed, dem Zentrum Arbeit und psychische Gesundheit vom Montag zeigte. Die Hälfte der Lernenden werde durch die Probleme in der Lehre eingeschränkt. Diese würden etwa zu gleichen Teilen mitausgelöst durch private Belastungen und Belastungen in der Lehre. Trotz der Belastungen in der Lehre würden Beratungsangebote an den Schulen oder in den Betrieben nicht genutzt.