Eine Mehrheit hätte die Koalition aktuell nicht, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Die Union käme im Vergleich zur vorherigen Umfrage unverändert auf 27 Prozent, die SPD weiter auf 15 Prozent. Zweitstärkste Kraft ist die AfD mit 23 Prozent (-1). Die Grünen würden derzeit auf 12 Prozent (+1) kommen, die Linke stünde bei 11 Prozent. BSW und FDP würden es mit je 3 Prozent wieder nicht in den Bundestag schaffen./shy/DP/stk