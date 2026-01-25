Und auch die politische Ausrichtung der Befragten hat einen Einfluss. Die meisten Befürworterinnen und Befürworter Olympischer Winterspiele in der Schweiz finden sich in den wirtschaftsliberalen Parteien; allen voran in der Wählerschaft der FDP mit 58 Prozent, gefolgt von der GLP mit 52 Prozent. Am wenigsten Unterstützung erfährt Olympia unter den Wählenden der Grünen, dort sind lediglich 36 Prozent dafür, gefolgt von der Wählerschaft der SP mit 38 Prozent.