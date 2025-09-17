Der Erhebung von Raiffeisen und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) zufolge geben zwar viele Befragte an, Begriffe wie «Altersrente» oder «Altersguthaben» zu verstehen, doch bei technischen Details endet das Wissen oft. Nur 38 Prozent wissen, dass ein grosser Teil der Altersleistungen von den Renditen der Pensionskassen stammt - dem sogenannten «dritten Beitragszahler». Fast ein Drittel glaubt fälschlicherweise, Pensionskassen würden die Gelder gar nicht anlegen.