Keine Namen

Die Meldepflicht soll dem Bacs in erster Linie statistische Angaben liefern, also beispielsweise wo es Angriffe gibt und was zugunsten der Sicherheit im Fokus stehen sollte. Wer Angriffe pflichtgemäss gemeldet hat, darf das Bundesamt von Gesetzes wegen nicht bekanntgeben. Dies dient nicht zuletzt der Vertraulichkeit.