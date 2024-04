Per Mitte April seien bereits acht Zusagen gemacht worden an ehemalige Lernende von Melectronics, die nun ihre Berufslehre in den Betrieben von Interdiscount fortsetzen, teilte Interdiscount am Dienstag mit. Man könne zudem noch weitere Ausbildungsplätze anbieten. Derzeit werde dies «mit den zuständigen Behörden und der Migros» geprüft, heisst es.