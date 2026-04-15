Der Rechtsvertreter des WBF argumentierte vor den Richtern des Bundesverwaltungsgerichts, dass sich Melnitschenko am Vortag seiner Sanktionierung aus Unternehmensfunktionen zurückgezogen habe. EuroChem würde er jedoch weiterhin über seine Frau kontrollieren. Und er habe auch danach an exklusiven Treffen im Kreml teilgenommen und unterstütze das russische System.