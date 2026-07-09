Der Diplomat forderte Europa auf, jetzt auf Kremlchef Wladimir Putin persönlich zuzugehen. Putin müsse gezeigt werden, dass er diesen Krieg nie im Leben gewinnen könne. «Die Europäer, die sind viel mächtiger als Russland, was die Wirtschaft angeht, was auch die militärischen Ausgaben betrifft», sagte Melnyk. Aus dieser Position heraus könne man zusammen mit der Ukraine auch eine Verhandlungsposition bestimmen. «Die Europäer müssen jetzt diese Linie bestimmen und dann auch auf Putin zugehen mit einer sehr, sehr starken Position.»/trs/DP/mis