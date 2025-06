Die Fratelli-Vorsitzende steht in Rom seit Herbst 2022 an der Spitze einer Koalition aus drei rechten und konservativen Parteien. In den vergangenen Tagen waren sowohl der neue Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) als auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei ihr zu Besuch. Das Verhältnis zwischen Meloni und Macron galt die vergangenen Monate als belastet. Die Regierungschefin pflegt gute Kontakte zu US-Präsident Donald Trump.