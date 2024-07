Bei einem Wirtschaftsforum in Peking am Sonntag kritisierte die Regierungschefin auch das Ungleichgewicht bei den Investitionen: «Die chinesischen Investitionen in Italien machen etwa ein Drittel der italienischen Investitionen in China aus», sagte die 47-jährige Politikerin. Sie würde gerne sehen, dass sich diese Kluft verringern würde.