Kommt nun auch «Albanien-Modell» voran?

Das Vorhaben kam bislang aber überhaupt nicht voran. Die Auslagerung von Entscheidungen über Asylanträge nach Albanien wurde durch mehrere Gerichtsurteile untersagt. Der neue Gesetzentwurf sieht nun auch vor, dass Migranten an Bord von Schiffen, denen die Einfahrt in italienische Territorialgewässer untersagt wurde, in Länder gebracht werden, mit denen Rom ein Abkommen über Inhaftierung oder Rückführung geschlossen hat./rme/DP/he