Ein solcher Schritt sei in niemandes Interesse und würde niemandem nutzen. Meloni fügte hinzu: «Ich denke, es wäre nicht einmal im Interesse der USA, um das klar zu sagen.» Zu einer möglichen europäischen Reaktion auf einen Einsatz des US-Militärs, sollte er denn eintreten, sagte die rechte Politikerin: «Wenn diese Eventualität eintreten sollte, werden wir darüber sprechen.»