Der US-Präsident hatte zuvor auf der Plattform Truth Social die Behauptung wiederholt, Meloni habe ihn beim G7-Gipfel um ein Foto angefleht - was die Italienerin bereits strikt zurückgewiesen und als «völlig erfunden» bezeichnet hatte. Italiens Aussenminister Antonio Tajani sagte in Reaktion auf die «schweren und beleidigenden» Worte Trumps einen geplanten Besuch in den USA ab.