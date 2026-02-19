Parlament speckte Vorlage ab

Als der Bundesrat im Herbst 2022 neue Massnahmen zur Kostendämpfung zuhanden des Parlaments verabschiedet hatte, schrieb er in der Botschaft, dass damit die Kostenentwicklung in allen grossen Kostenblöcken - also im stationären und ambulanten Bereich sowie bei den Medikamenten - gebremst werden könne. Die Wirkung hänge jedoch davon ab, wie die einzelnen Massnahmen konkret ausgestaltet und von den Akteuren umgesetzt würden.