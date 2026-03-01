Andere feierten den Tod des Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei. «Ich möchte weinen. Ich möchte schreien. Ich möchte tanzen. Ich möchte lachen - aber vor allem möchte ich einfach nur feiern», zitierte die «New York Post» einen Demonstranten aus Los Angeles. Dem Bericht zufolge gingen in der Stadt Hunderte Menschen auf die Strasse, um die Angriffe auf den Iran zu feiern. Die Stadt ist ein Zentrum der iranischen Diaspora in den USA.