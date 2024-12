Der Autobauer Mercedes -Benz baut seinen Vorstand in grossem Stil um. Auf vier Positionen kommt es zu Wechseln, wie der Stuttgarter Dax -Konzern am Mittwoch mitteilte. Mercedes verabschiede drei Vorstandsmitglieder mit dem Auslaufen ihrer Verträge in den Ruhestand, hiess es. Der Vorstand wird dadurch jünger und männlicher. Den wichtigen Posten für den chinesischen Markt übernimmt Oliver Thöne, aktuell Leiter für Produktstrategie und Steuerung. Er folgt auf Hubertus Troska, der als Vorstand und Generalbevollmächtigter für China noch bis Ende Juli an Bord bleibt.