Kretschmer: Werk leistet Beitrag zu internationaler Wettbewerbsfähigkeit

«Wir müssen technologisch an der Spitze bleiben, damit unsere Automobilindustrie von der Mobilitätswende bestmöglich profitiert. Die Accumotive beweist mit ihrer neusten Batteriegeneration, dass grosse Reichweiten für den vollelektrischen CLA problemlos möglich sind», sagte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Das Werk in Kamenz leiste einen wichtigen Beitrag zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit von Mercedes-Benz und stärke gleichzeitig die Wirtschaft in der Lausitz.