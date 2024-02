Der Autobauer Mercedes-Benz will weitere eigene Aktien für bis zu 3 Milliarden Euro am Markt erwerben. Das Programm soll unmittelbar nach Abschluss der im Februar 2023 angekündigten und noch laufenden Aktienrückkäufe starten und bis zum 7. Juli 2025 abgeschlossen sein, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Die Papiere sollen anschliessend eingezogen werden. Zudem sei eine Aktienrückkaufpolitik beschlossen worden.

21.02.2024 18:34