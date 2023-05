Frankfurt, 11. Mai (Reuters) - Nach den tödlichen Schüssen in einem Werk in Sindelfingen setzt der Autobauer Mercedes-Benz die Produktion in der betroffenen Halle bis Ende der Woche aus. "Der Rest des Werkes läuft weiter", erklärte der Konzern. Ein 53-jahre alter Mann hatte nach Polizeiangaben am Morgen die Halle betreten und auf zwei Personen geschossen. Beide starben. Bei allen drei betroffenen Personen handelt es sich Mercedes-Benz zufolge um Mitarbeiter eines externen Dienstleisters. Über das Motiv ist weiterhin nichts bekannt. "Wir stehen im engen Austausch mit den Behörden und unterstützen deren Ermittlungen vollumfänglich," erklärte der Konzern. Man werde den Vorfall umfassend analysieren und bei Bedarf das Sicherheitskonzept anpassen. (Bericht von Sabine Wollrab. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)