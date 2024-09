«Ich weiss nicht, wie lang die Situation in China so bleibt», räumte Vorstandschef Ola Källenius ein. Die Klientel in China sei derzeit «sehr vorsichtig, um es diplomatisch auszudrücken». Zwar schienen die Zinsen in vielen Regionen der Welt wieder auf dem absteigenden Ast. Zinssenkungen hätten aber nur einen verzögerten Effekt auf die Kaufbereitschaft der Kunden. Eine hohe Inflation und stark steigende Zinsen in den beiden vergangenen Jahren hatten Firmen und Verbrauchern den Autokauf zuletzt madig gemacht. Der Konzern bleibe vorsichtig, was die konjunkturelle Lage angehe, insbesondere in China, sagte Källenius.