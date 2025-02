Dazu soll die Produktionsstruktur weltweit effizienter und flexibler gestaltet werden. Wie Finanzchef Harald Wilhelm in einer Präsentation in Sindelfingen sagte, soll die Produktionskapazität insgesamt von 2,5 auf rund 2,0 bis 2,2 Millionen Autos gekappt werden. In Deutschland hat das ebenfalls eine Reduktion von einer Million auf rund 900.000 Autos zur Folge. Stellen sollen vorwiegend über natürliche Fluktuation abgebaut werden. Wie viele es im Detail sein sollen, wollte das Management nicht verraten. Der ungarische Standort Kecskemet wird jedenfalls wichtiger: Der Anteil von Niedriglohnländern an der Produktion in Europa soll von derzeit 15 auf 30 Prozent verdoppelt werden.