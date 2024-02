Der Kurs stieg nach Handelsbeginn 2,7 Prozent auf 64,76 Euro und knüpfte damit an seine Erholung aus den vergangenen Tagen an. Im Juni war der Schein auf dem Jahreshoch noch zu gut 76 Euro gehandelt worden. Danach ging es mit Anlegersorgen um die allgemeine Wirtschaftslage sowie um das Geschäft in China und mit Elektroautos allmählich bergab.