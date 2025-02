Die Produktionskosten insgesamt sollen um 10 Prozent bis 2027 gekappt werden. Die Materialkosten sind mit mindestens 8 Prozent weniger eingeplant, auch an den Fixkosten soll weiter gearbeitet werden. In Deutschland werde Mercedes-Benz die Kapazitäten der Werke von rund einer Million auf rund 900.000 Autos senken. Stellen sollen laut Wilhelm vor allem durch Fluktuation abgebaut werden, Details nannte er zunächst nicht. Eine Schliessung deutscher Werke sei aber nicht geplant. Der Anteil von Niedriglohnländern an der Produktion in Europa soll von derzeit 15 Prozent auf 30 Prozent verdoppelt werden. Mercedes fertigt in Europa neben den Pkw-Fahrzeugwerken in Sindelfingen, Rastatt und Bremen auch in London und im ungarischen Kecskemet./men/stk