Der Autobauer Mercedes-Benz will die unternehmenseigenen Autohäuser in Deutschland veräussern. Jede Niederlassung werde dabei individuell geprüft, teilte der deutsche Konzern am Dienstag mit. Die Prüfung habe ergeben, dass ein Verkauf Sinn mache. Zuvor hatte «Bild» darüber berichtet.

12.03.2024 12:15