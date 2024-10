Im stark wachsenden und vor allem von chinesischen Autobauern hart umkämpften Mittelklassesegment bei Elektroautos in der Volksrepublik will Mercedes mit den neuen Autos der C- und GLC-Reihe ab 2026 «attackieren», sagte Wilhelm. Bisher tun sich die Schwaben mit E-Autos in China schwer - auch weil sie im unteren und mittleren Bereich kaum etwas anzubieten haben. Im oberen Bereich gibt es zwar den EQS, das Elektro-Pendant zum Flaggschiff S-Klasse. Zum einen spielt der Elektroantrieb bei den teureren Segmenten in China aber noch keine grosse Rolle, zum anderen ist der EQS ein Ladenhüter.