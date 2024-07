Ursachen sind unter anderem harte Konkurrenz in China und die Immobilienkrise in der Volksrepublik. Wohlhabende Kunden schauen daher genauer aufs Geld. Aber auch die schwierige Konjunkturlage in Europa macht Mercedes zu schaffen. Das Unternehmen müsse weiter hart an den Kosten arbeiten, um seine Ziele zu erreichen, sagte Källenius.