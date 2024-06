Gegen den geplanten Verkauf der unternehmenseigenen Autohäuser von Mercedes-Benz regt sich Widerstand. Es sei ein bundesweiter Aktionstag geplant, teilten der Gesamtbetriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall am Mittwoch in Stuttgart mit. An sechs Standorten soll es am kommenden Dienstag Kundgebungen geben, neben dem Stammsitz in Stuttgart-Untertürkheim auch in Sindelfingen, Rastatt, Bremen, Düsseldorf und in Berlin. Die Aktion stehe unter dem Motto «Wir halten zusammen - am 2. Juli und jeden Tag».