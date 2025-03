In den USA hat Mercedes-Benz zwei grosse Werke. In Tuscaloosa (Alabama) produzierte das Unternehmen nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 260.000 Pkw und beschäftigte 6.000 Menschen. Der Standort ist das traditionelle SUV-Werk. Rund zwei Drittel der Jahresproduktion gehen laut Mercedes in den Export. Im Vans-Werk in Charleston (South Carolina) werden Sprinter produziert, zuletzt von rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Insgesamt verkaufte Mercedes im vergangenen Jahr in den USA 324.500 Pkw und 49.500 Vans.