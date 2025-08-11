Der Autobauer Mercedes-Benz weicht laut einem Pressebericht seine Hochpreisstrategie auf. Der Stuttgarter Dax -Konzern strebe in seiner Pkw-Sparte künftig nicht mehr an, ausschliesslich «wie eine Luxusmarke» zu denken und zu handeln, berichtete das «Handelsblatt» («HB»/Montag) unter Berufung auf Insider. Das Reizwort «Luxus» solle weitgehend aus der Strategie getilgt werden. «Unser Zielbild wird breiter», sagte demnach ein Entscheider. Das Unternehmen wollte sich gegenüber der Zeitung nicht explizit dazu äussern.