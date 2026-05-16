Mercedes-Benz -Chef Ola Källenius ist offen für einen Ausbau des Rüstungsgeschäfts des Autobauers. Dies müsse aber «wirtschaftlich sinnvoll» sein, sagte Källenius dem «Wall Street Journal» nach Angaben des Blattes. «Die Welt ist unberechenbarer geworden, und ich denke, es ist absolut klar, dass Europa sein Verteidigungsprofil stärken muss», sagte er. «Sollten wir dabei eine positive Rolle spielen können, wären wir dazu bereit.»